新北市擁有400萬人口、超過27萬家公司行號，轄內約2萬家工廠中有近千家創業超過40年，經發局指出，市府今年推動「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」以及「新北引領數位轉型應用計畫」數位轉型四部曲，全面輔導企業轉型，希望藉由推陳出新的措施和政策，幫助企業投資新北、深耕新北、安居新北。

經發局長何怡明表示，製造業一直是經濟成長的支柱產業，根據經濟部中小企業處統計，台灣中小企業平均壽命僅有13年，加上這2年疫情蔓延，不少製造業都受到衝擊，市府去年也啟動安心企業快篩計畫，幫助企業度過疫情難關。

經發局指出，新北市今年9月感謝在地企業經營的理念、勇於創新的精神，今年首次舉辦「新北企業精典獎暨女傑獎」，希望鼓勵企業精進，62家獲獎企業中深耕超過40年的有正隆、雅文塑膠、生瑋企業、宏正自動科技公司。

正隆公司從板橋一家資本額80萬元的瓦楞紙器工廠出發，現在是全球百大紙業，也是台灣規模最大的工業用紙及紙器公司，去年率全台成為第一家通過TCFD最高評級認證的紙業公司，正隆生產的「春風 Andante」家庭用紙品牌，也深植消費者心中，2014年為配合減塑政策，更與新北市專用垃圾袋結合，推出環保實用的「蒲公英萬用袋」，落實企業責任、永續經營。

另外，獲得新北企業精典獎「潛力企業」的雅文塑膠，座落在新北市新莊區，主要服務電子系統廠、汽機車和醫材等產業，其中也有全球導航龍頭Garmin等級的企業，為了因應多變市場，雅文塑膠先後增設設計部門、工程部門、印刷部門，提升環節統包，與其他競爭者作出區隔，創下年營收破億的佳績。

經發局補充，新北市2019年推動「招商一條龍」服務，累計約183投資案，創造超過3600億元投資金額，帶動約8.5萬個就業機會，市府將營造友善產業環境，邀請更多企業來投資。