中國大陸年度網購促銷「雙11」已經啟動，阿里巴巴淘寶天貓產業發展和運營中心總裁楊光表示，中國消費市場依然會保持強勁韌性，消費也將是支持中國經濟增長的重要引擎。

香港《信報》報導，楊光指出，今年天貓雙11將致力幫助商家從不確定性中，尋找確定性增長，透過加強與消費者連繫，提升商家的經營確定性。

楊光提及，天貓和淘寶擁有中國最高品質的消費者，希望本屆天貓雙11成為合作夥伴的最佳用戶增長引擎。他認為，用戶的忠誠是未來很長時間最具確定性的增長來源。目前天貓上擁有超過100萬會員的大部分品牌，會員帶來的成交額貢獻超過40％。

楊光還指出，今年天貓雙11的參與者包括來自全球90多個國家和地區的近4萬合作夥伴，提供覆蓋逾7000個品類的商品。對於正在拓展中國市場的海外品牌，平台希望通過多樣化、多模式的方式，支持跨境商家在中國生意的發展。