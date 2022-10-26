癌症位居國人十大死因之首，近年來發現癌症的發生與基因密切相關，以女性最常見的乳癌為例，BRCA基因突變就是重要的致癌因子，女星安潔莉娜裘莉透過基金檢測得知有此基因突變，斷然將乳房切除，國內泌尿科醫師表示，有研究發現，此基因突變會使男性增加8.6倍罹患攝護腺癌的風險，民眾若家族中有人罹患乳癌、攝護腺癌等，也應做此基因檢測。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修於兩人的粉專「泌密會客室」中表示，BRCA基因是屬於抑癌基因，當細胞DNA受損，BRCA基因就參與修復機轉，因此當BRCA基因突變，細胞就會發生癌變，尤其是乳癌、卵巢癌、胰臟癌和攝護腺癌等荷爾蒙受器相關器官癌化的發生機率。

兩人表示，攝護腺癌是台灣男性10大癌症的第5名，是常因為遺傳因素發生的癌症，研究指出，BRCA因突變會使男性增加8.6倍罹患攝護腺癌的風險，並且容易在年輕時提早發病或是治癒後容易再次復發。針對BRCA突變引發的攝護腺癌，現在有標靶藥物可治療、延長患者的壽命。

羅詩修受訪時表示，由於攝護腺癌幾乎沒有症狀，臨床上會以家族病史、攝護腺癌特定抗原指數、肛門指診為篩檢的第一線，「家族病史是攝護腺的重要因子。」因此兩人建議，家族中若有人罹患乳癌、攝護腺癌、卵巢癌，或有人被檢測出BRCA基因突變，就應立即到醫院做基因檢測，「若真有此基因突變，加強追蹤攝護腺有無癌變，以期早期發現與治療。」