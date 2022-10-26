終端市場冷颼颼，友達（2409）第3季稅後虧損高達104.3億元，累計前3季每股淨損為1.18元，友達董事長彭（又又）浪表示，這次面板景氣循環是過去20年沒見過的現象，由於短期內需求無法回復到過去高速成長，現階段不需要新產能，因此后里新廠建置無限期推遲，公司也將積極佈局面板之外的事業，期待未來1到2年可以看到明顯成績。

友達今天下午舉行線上法說會，終端需求急凍，友達光電2022年第3季合併營收為497.32億元，季減20.9%，年減49.8%，營業毛損為72.64億元，營業毛損率為14.6%，營業淨損為137.15億元，營業淨損率為27.6%，單季稅後虧損為104.3億元，單季每股淨損為1.23元，累計前3季合併營收為1941.45億元，年減30.1%，營業毛利為61.55億元，年減91.6%，營業淨損為130.61億元，稅後虧損為108.94億元，每股淨損為1.18元。

彭（又又）浪表示，這一次面板景氣循環是過去10年來最嚴重的一次，前幾次循環都來自於供給面，因為大家擴產造成供過於求，這一次是擴產速度和總量是理性的，但是終端需求出現斷崖式衰退，這次是需求面的景氣循環，除非戰爭、能源短缺、疫情、通膨等影響因素消除或減緩，否則回來的速度是比較慢的。

由於友達純面板營收比重高，彭（又又）浪坦言無法避免衝擊，彭（又又）浪表示，這一次是過去20多年來沒有看過的現象，必須設法在面板之外的事業積極佈局，過去兩年佈局還不具規模，但是在成長，期待在未來1、2年可以看到明顯成績。

在需求面短時間無法回復到過去高速成長，友達也放緩后里新廠建置，彭（又又）浪表示，現階段不需要新產能，因此把后里新廠推遲，至於推遲多久沒有時間表，沒有新產能需求就不需要蓋新廠，把錢放在現金，讓現金流更健康。