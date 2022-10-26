淡水福容飯店11月全新推出22間露營主題房，草皮、頂級帳篷、網美掛燈、露營燈、露營椅、120吋投影電視等一應俱全。

淡水福容飯店露營主題房不怕天候影響，兼具飯店便利性及露營樂趣。(淡水福容飯店提供)

露營主題房包括帳篷1頂、大小床各1床，2大2小住宿不擁擠，空間寬敞。(淡水福容飯店提供)

近年來國內興起露營風，蟬聯四屆台灣最美飯店的淡水福容飯店，11月全新推出22間露營主題房，草皮、頂級帳篷、網美掛燈、露營燈、露營椅、120吋投影電視等一應俱全，讓客房秒變「露」天電影院。業者預估「４個月訂房率應該可以突破千間。」

淡水福容飯店多次在國內外各項評比競賽中獲得肯定，2019年還榮獲「亞洲地區年度旅遊(Now Travel Asia Awards)-亞洲最佳親子飯店」，被網友形容為「住到不想回家的飯店」。飯店今年7月與知名露營品牌OutdoorBase聯手，打造13間景觀絕佳的私人海景露營房，討論度破表，４個月訂房突破千間，因為供不應求，不少爸媽哀號實在超難訂。業者聽到父母心聲，歷時2個月的規劃籌備，11月再推22間露營主題房。房間包括帳篷1頂、大小床各1床，2大2小住宿不擁擠，空間寬敞。除了露營必備的露營燈、露營椅等，房內野也有積木牆及益智玩具，加上120吋投影電視，滿足大人小孩的需求。業者表示：「我們的露營主題房不怕天候影響，兼具飯店便利性及露營樂趣。」

飯店為求慎重，推出前特別邀請幾組老客人入住，方便做市調。其中來自桃園的劉先生表示：「一進房，小朋友從奄奄一息變成活蹦亂跳，舒適環境，乾淨露營區，120吋投影，野外與市區的平衡狀態，這個房間表現的淋淋盡致。」還有一位來自台北的李小姐表示：「天底下所有的父母大概都會愛上這間主題房，一開門小孩就驚呼：WOW～有帳篷、有積木玩具、還有電影院。這刻起，孩子就沈醉在這個情境，自己玩，不用人陪。」

淡水福容飯店露營主題房平日入住包括2大2小早餐，售價8699元，假日加價1000元，專案贈送小畫家DIY組合包，週五至週日入住，可更換300坪室內親子體能館，還有親子電動車等，讓大人小孩度過美好的露營時光。