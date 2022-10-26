台東縣卑南鄉朝安生命紀念園區新建福安館26日落成。（卑南鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉朝安生命紀念園區新建福安館26日落成。（蔡旻妤攝）

台東縣卑南鄉朝安生命紀念園區新建福安館26日落成。（蔡旻妤攝）

台東縣卑南鄉朝安生命紀念園區新建福安館26日落成，櫃位防震設計。（蔡旻妤攝）

台東縣卑南鄉朝安生命紀念園區新建福安館26日落成。（蔡旻妤攝）

台東縣卑南鄉朝安生命紀念園區朝安堂原1萬餘櫃位將近飽和，因應民眾對於殯葬需求提高，由卑南鄉公所新建的褔安館26日落成。卑南鄉長許文獻表示，褔安館共5層樓，可提供5430個櫃位，另因應9月17日、18日地震，櫃位也特別做了雙層防震設計。

全國葬儀商業同業公會全國聯合會理事長李濂松表示，他走遍全台，福安館是第1個讓他沒有陰森森的感覺，是真正落實公園化、極為舒適的地點。

許文獻說，殯葬代表的是對於先人的尊崇與追思，朝安堂環境優雅、價格實惠，是許多先人身後事的不二選擇，但也有許多人反映希望能在現有基礎上增加更高規格的服務，考量未來10年塔位擴充問題，因此規畫新設褔安館，以滿足需求。而褔安館管理規則已由管理單位訂定，待卑南鄉民代表會審核通過，將正式開放民眾申請。

台東縣政府民政處副處長歐斐君表示，卑南鄉朝安堂2019年時因已接近飽和滿位，為滿足鄉民迫切的需求，納入屬縣政府額度的花東基金計畫正式推動，而卑南鄉公所也自籌約6000萬，縣政府與鄉公所攜手共同努力，就是為了讓卑南鄉親們能有個可以託付先人長眠的安心居所。

福安館自2019年開始規畫，台東縣政府將福安館興建計畫納入縣府花東基金的額度內，積極向中央爭取了3183萬，而卑南鄉公所也自籌近6000萬，歷時約4年時間終於興建完成。建築共5層，有5430個新設櫃位，1至5樓為東方宗教區（無4樓），6樓為西方宗教區，視未來需求可增加至約1萬個櫃位。

因為老年化社會來臨，對殯葬設施的需求提高，台東縣火化率達9成，台東縣府從2019年迄今向中央爭取了3.8億的補助，作為火化場的更新、興建納骨塔、納骨牆、增設納骨櫃位、禮廳靈堂以及公墓的起掘禁葬等，讓各鄉鎮市殯葬設施逐步走向現代化及公園化，提高殯葬環境品質。