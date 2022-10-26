警方另外在車上找到大量毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名男子形跡詭異，從一輛自小客車下車後就消失，高雄市保安大隊雄岡中隊發現後立刻迴轉尋找，發現他上了另一輛機車，攔下他後發現安全帽中黏著1包愷他命，另外回小客車搜索，一共發現有539包卡西酮咖啡包、8包愷他命，全案依法移送偵辦。

高雄市保安大隊雄岡中隊警組24日深夜2時許，行經鳳山區光華東路段時，明明就看見一名男子從一輛自小客下車，但以手電筒照射，卻發現該名男子卻立刻不見蹤影，立刻迴轉找尋，沒想到就在對面公園旁發現該男子正要騎乘另一輛機車離去，立即將人攔下盤查。

21歲的蘇姓男子被攔下後只能乖乖配合，脫下安全帽後，員警發現內黏有1包愷他命，經附帶搜索後，於他剛剛下車的自小客後座椅背發現539包卡西酮咖啡包及8包愷他命，蘇男坦承持，全案依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。

據警方了解，蘇男自稱剛從舞廳離開要到女友家，因怕警方盤查，才想著要等警方經過後，以最快的速度跑到對面公園要騎車離開，結果還是被發現，直呼真倒楣。

蘇男持有的毒品咖啡包外包裝印有益生菌、南瓜子及類似膠原蛋白包裝等字樣，顯見毒品包裝使用各種流行、創意等元素，降低民眾對毒品的警覺性，保安大隊表示，將持續針對該批毒品來源，向上溯源，全力淨化選前治安。

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