神岡區發生水泥桶屍案，警方已封鎖現場進行採證。（陳世宗攝）

台中市神岡區大洲路廠房26日傳出惡臭，林姓二房東查看後，將裝有水泥的大桶子倒出，赫見露出一隻手臂，嚇得緊急報警。警方12點50分獲報到場後，13點10分確認大桶子裝有一具疑似男性屍體，目前已從西屯帶回一名承租的女性關係人，目前正在偵辦釐清中。

調查指出，林姓男子是該廠房的承租人，3年前將廠房再租給一名33歲的女子，但女子只繳了1年租金，林男今天到現場整理場地，想再租給他人，打開鐵門後聞到惡臭味，發現一個裝有水泥未加蓋的塑膠桶有異樣，他將凝固的水泥倒出後，水泥破了，赫見露出一隻左手前臂，帶有手錶，嚇得趕緊報警。

警方到場後，確認裡面裝有一具屍體，從身形研判是男性，該手臂已蠟化，警方下午在4點多已帶回女性關係人，目前正在訊問中。

豐原警分局指出，目前已報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，由鑑識人員採證與法醫相驗中，分局已掌握特定對象積極查緝中，期能儘速釐清案情。