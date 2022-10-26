高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，其中一名32歲蔡姓女騎士受到重傷，送醫時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。這場車禍共造成1死2傷。
當時33歲鄭姓女子騎乘機車沿橋南路行駛至球場路左轉，不慎與直行的32歲蔡姓女騎士發生擦撞，導致蔡女及蔡女後座的37歲鄭姓女子人車倒地。
至於肇事原因，仍待警方進一步調查。初步了解，鄭女並無酒測反應，蔡女部分則需抽血檢測。
高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，其中一名32歲蔡姓女騎士受到重傷，送醫時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。這場車禍共造成1死2傷。
當時33歲鄭姓女子騎乘機車沿橋南路行駛至球場路左轉，不慎與直行的32歲蔡姓女騎士發生擦撞，導致蔡女及蔡女後座的37歲鄭姓女子人車倒地。
至於肇事原因，仍待警方進一步調查。初步了解，鄭女並無酒測反應，蔡女部分則需抽血檢測。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。