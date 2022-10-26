高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，造成一人送醫不治，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）
高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，造成一人送醫不治，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，其中一名32歲蔡姓女騎士受到重傷，送醫時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。這場車禍共造成1死2傷。

當時33歲鄭姓女子騎乘機車沿橋南路行駛至球場路左轉，不慎與直行的32歲蔡姓女騎士發生擦撞，導致蔡女及蔡女後座的37歲鄭姓女子人車倒地。

至於肇事原因，仍待警方進一步調查。初步了解，鄭女並無酒測反應，蔡女部分則需抽血檢測。

高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，警方已經展開調查。（本報資料照片）
高雄市橋頭區橋南路今（26）日下午4時許因為不明原因發生2輛機車相撞，警方已經展開調查。（本報資料照片）
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