高雄市長陳其邁今（26）日出席「2022計程車挺陳其邁誓師大會」。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（26）日出席「2022計程車挺陳其邁誓師大會」。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（26）日出席「2022計程車挺陳其邁誓師大會」，運將們一致公認最有感的是，10多年凍漲的計程車費率，今年2月終於調漲。陳其邁也提及，隨著國境解封、旅運大樓將啟用，郵輪觀光可望迎來大量遊客，將與計程車業者共同拚觀光。

「2022計程車挺陳其邁誓師大會」今下午在鳳山登場，包括交通運輸後援總會總會長曾瑞華、計程車客運後援會會長甘光華、高雄市計程車無線電台後援會會長葉國榮、高雄市汽車駕駛員職業工會後援會會長呂公揮、高雄市計程車駕駛員職業工會後援會會長吳政和、大高雄汽車駕駛員職業工會後援會會長林清明、高雄縣計程車駕駛員職業工會後援會會長林金龍等，率領不分車行，總計150輛計程車集結挺邁。

陳其邁致詞時指出，感謝疫情嚴峻時，200台防疫計程車配合，尤其確診個案增加時，計程車需求很強，好在大家相挺，總計跑了5萬3000多趟 。

陳其邁提及，高市府也出錢提供女性市民懷孕產檢坐28次計程車免錢，1人平均5000多元。另外，高雄市公車小黃總共有61條線，載運郊區長輩看病發揮很大功用。

陳其邁表示，針對14年計程車費率沒調整、油價上漲，但在計程車工會及議員建議下，今年費率也調整了，這代表社會對司機大哥的肯定。

陳其邁也釋出利多指出，高雄周六、日活動滿檔，遊客進來後，生意大家比較好做，接下來開放觀光，觀光客會再進來，尤其旅運大樓快蓋好，屆時郵輪遊客來高雄，高市交通局、經發局與港務公司等單位將提出獎勵計畫，與計程車業者一起拚觀光。

甘光華指出，疫情帶來嚴峻衝擊，計程車收入銳減，陳其邁是最照顧計程車業者的市長，像是推出結合餐飲業及計程車業者推出「高雄好家載」活動，招募熱血計程車提供長者免費接送施打疫苗的服務等。

至於最有感的政策，甘光華說，高雄市計程車運價14年未調整，在陳其邁市長積極與工會溝通，於今年2月就通過計程車新運價，多少彌補油價飆漲的損失，照顧運將們的生計，呼籲同行們要力挺陳其邁再拚4年。