人緣的好壞不僅和與生俱來的吸引力有關，待人處事的態度也影響深遠。《搜狐網》運勢專欄指出，天秤座、巨蟹座、射手座重承諾、脾氣好，跟誰都可以打成一片，因此特別招人喜歡，朋友只會增加不會減少。

▍天秤座

天秤座人緣好是眾所周知的，他們之所以走到哪都受人喜愛，不只是因為他們善良、有良好的外在條件和氣質，最重要的是他們特別重承諾，只要答應別人的事，不管需要付出多少時間、精力，他們都會說到做到，所以天秤座的友誼是越相處越穩固，朋友只會增加不會減少。

▍巨蟹座

巨蟹座對誰都溫和有禮，他們是出了名的好脾氣，就算面對惹怒他們的人也懶得發脾氣，更別說是與對方起爭執，而且他們對待所有人都真誠友好，也非常懂得交人要交心的道理，因此他們不會對身邊的人有所隱瞞，自然深受別人喜愛。

▍射手座

射手座性格特別開朗，所以不管在什麼環境下都可以很快的與陌生人熱絡起來，時間再長一點便能與其他人打成一片，不分你我，此外他們也很容易獲得別人的信任，是因為他們懂得欲想取之必先予之的道裡，所以他們會先把最真實的自己展現出來，別人自然也願意真誠以待。