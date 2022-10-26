親子主題影展有4大單元，分別在中興文創園區、羅東鎮立李科永紀念圖書館、宜蘭市立李科永紀念圖書館及慈林教育基金會放映。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府文化局為培育在地影視人才，遂舉辦「2022影像興樂園」，迄今已邁入第6屆；今年從兒童視角出發，即日起至12月3日止，每周六、日在中興文創園區登場，有動畫影片欣賞、體驗實作等活動均免費；文化局表示，為增加大家接觸影像的機會，豐富孩子們想像力與世界觀，藉以營造宜蘭好生活的意象。

影像興樂園有親子影展、動畫體驗坊與自媒體經營課程等活動，均免費報名參加；其中，親子主題影展有「停格動畫好好玩」、「這樣長大真開心」、「親子一起聊性別」與「小寶貝的電影院」等4大單元，分別在園區、羅東鎮立李科永紀念圖書館、宜蘭市立李科永紀念圖書館及慈林教育基金會放映。

此外，規畫動畫體驗坊，有真人與物件動畫、黏土動畫、紙偶動畫體驗，由金馬獎動畫短片入圍導演楊詠亘，教授製作停格動畫，鼓勵小朋友創作屬於自己的動畫作品；亦有自媒體經營課程，含基礎攝影技巧、影像說故事等，從最基礎的攝影技巧、社群媒體基礎運用到簡單的後製剪輯，透過手機、相機，將生活有趣的人事物記錄下來。

「2022影像興樂園」主題影展及體驗活動的放映時間及活動詳情，可至「影像興樂園」粉絲專頁https://www.facebook.com/HSINema 或中興文創園區官方網站https://chccp.e-land.gov.tw/ 查詢。