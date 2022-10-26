雲門舞集再度獲邀參與「世界芭蕾日World Ballet Day」，將在台灣時間11月2日晚上9點，透過雲門官方臉書向世界播送雲門獨特的身體訓練方式，以及藝術總監鄭宗龍與舞者排練實況。

這是雲門第二次參與世界芭蕾日，將展示約80分鐘的日常基礎訓練，首度公開雲門教師李國維與陳駿巃，分別教授太極導引與內家拳武術的內容

邁入第九屆的世界芭蕾日，是由英國皇家芭蕾舞團2014年發起，每年串連全球知名舞團，透過YouTube與臉書播放，每年吸引超過百萬舞蹈愛好者上線觀看。各大舞團透過那些鮮少被看見的幕後畫面，包括暖身早課、訓練實況、演出彩排及幕後生活等，觀眾可一窺舞台下的十年功。

雲門舞者的日常接受包括芭蕾、現代舞、太極導引、武術、街舞等東西方身體訓練。舞團才在美國華府演出《十三聲》，令觀眾感受到舞者表現在世界上獨樹一格。

今年將有來自全球6大洲、60個表演團體響應，主辦單位為推廣舞蹈，也鼓勵螢幕前觀眾一起參與，各大舞團也選擇在Facebook、YouTube或TikTok播映，今年更加入了Instagram。同時，主辦單位向全球觀眾發出邀請，藉由觀眾拍攝的跳舞或扭動的短影片，標籤＃worldballetday，一起在線上跳舞。

世界芭蕾日雲門線上播映為台灣時間11月2日（三）晚上9點，將在雲門舞集官方臉書facebook.com／cloudgate首映，收看更多2022世界芭蕾日影片資訊可至www.worldballetday.com查詢。