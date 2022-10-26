高雄市前市長韓國瑜本周日將和昔日副手搭檔、國民黨桃園市長候選人張善政「合體」造勢，但韓在臉書宣布，將提早2天、在周五下午就會到桃園，為昔日挺韓大將、「村長」詹江村站台，也是韓在桃園首場公開助選行程，不過詹表示，因自己秉持「沒舞台」，只有成立服務處，因此韓跟張會分上下午來相挺，不會同框。

桃園市議員詹江村今宣布，韓國瑜周五下午2點就會到桃園，為他的桃園區競選服務處成立站台，他說因為服務處空間真的小，沒辦法一次容納多人，所以服務處成立活動拉長，從上午10點到晚上8點，讓想來的人可以不必趕在1、2個小時內都來，而卡在門外沒有辦法進來，因此協調張善政上午11點半到場，韓國瑜下午2點到場。因此韓張「世紀合體」仍會是在30日，八德區市議員候選人楊朝偉的競總成立大會。

詹江村強調，會秉持過往「無儀式茶會」的選舉慣例舉行，沒有文宣、沒舞台、沒競選總部、沒選舉紀念品、沒旗幟、沒宣傳車、沒選舉背心、沒選舉帽子，也沒有選舉原子筆、沒掃街拜票、沒炒米粉、沒有募款餐會，不提供便當，僅以平常心的問政及選民服務，尋求選區選民的支持。

詹江村也笑說，按慣例希望他的選舉經費，能以全國候選人最低開銷為原則，雖然許多「老鐵（支持者）」建議公布政治獻金帳號，有一起參與選舉的感覺，他仍希望大家量力，不忘提醒大家記得留下資料，讓他方便開立收據，但最重要的是：「就算你不住在桃園區，也拜託想辦法幫我拉票！」