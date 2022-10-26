「饗在家」電商平台首次推出萬聖限定的「搗蛋鬼出籠 好食包萬聖限量禮盒」，每盒390元。(饗賓餐旅提供)

「好食包萬聖限量禮盒」共有奶皇、芝麻、芋泥3種口味，每款造型都可愛吸睛。(饗賓餐旅提供)

「八月堂」萬聖限定可頌包括「搗蛋小幽靈」、「神鬼木乃伊」以及「大眼八腳怪」，3款均售價55元。

一年一度讓大小朋友滿心期待的萬聖節即將來臨，除了可以玩變裝，還有很多應景美食限期販售。饗賓餐旅旗下的「饗在家」電商平台，推出「搗蛋鬼出籠 好食包萬聖限量禮盒」，俏皮可愛的造型，正是萬聖節的應景餐桌好物，即日起至10月31日，全站滿999元即享免運。另外，半年前就有粉絲敲碗想預訂「八月堂」萬聖限定商品，業者推出3款萬聖節可頌，11／6前，萬聖限定可頌買5送1。

「饗在家」電商平台，聯名人氣Buffet「饗饗」，首次推出「搗蛋鬼出籠 好食包萬聖限量禮盒」，包括有南瓜先生、調皮黑貓、搗蛋幽靈3款應景的造型甜點。萬聖節人氣夯品「南瓜先生」，鹹甜奶皇入餡，滿餡不膩口，；「調皮黑貓」有著小小耳朵兩撇鬍子，造型可愛討喜，以超過一甲子的老店芝麻自製而成的內餡，濃郁香醇；「搗蛋幽靈」以大甲芋頭真材實料炊煮而成的噴香軟糯芋泥入餡，芋泥控不容錯過。

「好食包萬聖限量禮盒」每盒共有3種口味，每種口味各4入，售價390元，即日起至10月31日止，滿999元即可享免費；一次購足4盒，可享1380元優惠價，現省180元。

此外，「饗在家」匯集集團各品牌台式、泰式、川味等各式好料和中式點心，推出簡單方便的系列調理包，另有帝王蟹腳、日本A5和牛、伊比利扇子肉、日本生食干貝等肉品海鮮。即日起至10月31日，全站滿999元即享免運。

「殿堂級可頌」Q萌新品 萬聖限定買5送1

有「殿堂級可頌」美名的「八月堂」，每到特定節日總是推出令人眼睛為之一亮的限定商品，甚至在萬聖節前半年已有粉絲想提前預訂。呼應萬聖節，業者推出3款Q萌的應景商品，即日起至11／6，萬聖節限定商品買5送1，價低者贈，其他優惠不併用。

「八月堂」今年推出萬聖限定新品「搗蛋小幽靈」，酥脆可頌披著軟嫩Q彈的大福皮，紅豆牛奶內餡甜而不膩，淘氣的造型好看好拍。

此外，還有每年皆大受歡迎的兩款萬聖節商品，「神鬼木乃伊」以及「大眼八腳怪」，可頌搭配討人喜歡的繃帶木乃伊，酥脆的蜂巢可頌與香脆可口的檸檬糖霜完美搭配，口感清爽不膩，非常療癒；「大眼八腳怪」則是酥脆蜂巢可頌搭配微苦黑巧克力，創作出可愛八腳怪造型與圓圓的詭異大眼，一口咬下，巧克力香濃滋味在舌尖釋放，絕對是巧克力控必收款。