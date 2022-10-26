女性邁入更年期後，月經就會慢慢停止，假若停經後還有出血狀況，恐怕就要注意了。婦產科醫師提到，婦女停經後陰道若還是會出血，可能是4種疾病的發生前兆，千萬別以為是回春，若有出血狀況，一定要及早就醫治療，以免耽誤病情。

新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專指出，台灣女性月經約在50歲左右，步入更年期後慢慢停止，但有些婦女會發現，自己停經後陰道仍有出血狀況，主要可能是4種疾病發生徵兆，其一是「子宮內膜息肉」，目前成因不明，但多為良性病灶，也是最常見的疾病。

第二就是「子宮內膜萎縮」，停經後婦女缺乏雌性激素，可能會使子宮內膜萎縮，導致破皮出血；第三是「子宮頸癌」，少部分子宮頸癌會有陰道出血的症狀，必須格外注意；最後為「子宮內膜癌」，好發於45歲至59歲女性，盛行率在台灣逐年增高，子宮內膜癌常見早期症狀就是停經後陰道出血。

慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄也曾提到，月經持續1年沒來就是「停經」，停經後若有出血狀況就須做檢查，即使只是深褐色、咖啡色、鮮紅或淡淡粉紅色的分泌物，且每次量都很少也得注意，如果是良性瘜肉不用害怕，處理掉就沒事，而子宮內膜病變或癌症停經後出血病例接近一成，儘早發現就能早點治療。