民進黨嘉義市長候選人李俊俋今與嘉義市議員蔡文旭、議員候選人許明對召開「社會福利政策記者會」（李俊俋競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今宣布生育津貼、租金補貼、老人假牙以及老人健康檢查等4大福利政策，反問市府對他提出的政策要不要跟進？（李俊俋競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今宣布生育津貼、租金補貼、老人假牙以及老人健康檢查等4大福利政策，反問市府對他提出的政策要不要跟進？嘉義市政府反駁，總統曾承諾嘉市鐵路高架化由中央全額負擔，行政院長蘇貞昌也承諾嘉義市肉品市場設備更新升級中央全額補助，結果從總統到行政院長對嘉義市的承諾都跳票，強調該黨候選人如果重視嘉義市，應該要求中央兌現對嘉義市的承諾，這樣嘉義市的財政會更好。

李俊俋表示，這3年來中央對於嘉義市補助的經費越來越多，財政歲入甚至73％都來自中央補助，卻仍不見市民福利有任何提升，甚至遠遠落後其他縣市，所以他承諾如當選，會全面提升市民的生活福利，不只增加生育津貼讓年輕人更敢生，也擴大嘉市租金補貼對象，降低年輕人租屋負擔，並提供老人假牙補助，再針對75歲以上銀髮族補助全身健康檢查，全面提升嘉義市民的社會福利。

李俊俋主張嘉市生育津貼從原先8000元提高至2萬元，加碼補助第二胎3萬6千元，鼓勵再生第三胎補助6萬6000元，預估不到3000萬的預算就可以提高嘉義市的生育率。

李俊俋提到，嘉市社會住宅與租金補貼經費全來自於中央，市府並沒有拿出自己的方式來處理居住正義問題，甚至放任房價平均在這4年內提高了許多。今年中央擴大300億的租金補貼，嘉市卻只有不到2000人獲得租金補助，顯現市府長期忽略年輕人，承諾上任後向中央爭取更多額度，來擴大嘉市租金補貼對象。

至於老人福利部分，李俊俋說現任市長執政13年了，卻毫不關心長輩安裝假牙的切身需求，指隔壁嘉義縣已提供假牙補助，縣內已有1萬5000人受惠，嘉義市卻完全沒有，評估4年內大約有10至12％老年人會申請假牙補助，預估以一年7000萬的預算來提升銀髮族福利，強調現任市長做不到的，之後換他來做。

李俊俋還說，未來除了原有複合式篩檢之外，針對75歲以上長者，每年每人補助1萬元進行全身健康檢查，評估1年所需預算不會超過2000萬，嘉市財政足以負擔這筆經費。

市府除再提鐵高中央全額負擔跳票，蘇貞昌去年承諾肉品市場設備更新升級中央全額補助，現又要求嘉市負擔2400萬，指總統和行政院長信用完全破產，如中央兌現承諾，嘉市財政會更好，並指在現行財政收支畫分法架構下，中央集權又集錢，給地方的統籌分配稅款及一般性補助款是依相關法令及公式計算，近年來歲出預算因配合中央少子化政策推動及長照經費執行，預算規模擴張，相對自籌財源比率下降，但就整體財政永續性而言，嘉市持續維持零債務，財政韌性相對強。

有關生育托育部分，嘉市目前朝優化福利服務努力，除發放8000元生育津貼外，更提供到宅坐月子、喘息服務等多樣化的服務，且每胎都有6000元新生兒營養禮金，更提到中央有超過一致標準社會福利支出項目扣減補助款認定標準。