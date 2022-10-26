温昇豪（右起）、任容萱、曹佑寧出席《回到小學那一天》發布會，暢談重回小學生活的趣事。（羅永銘攝）

温昇豪（右起）、任容萱、曹佑寧在全新實境療癒型節目《回到小學那一天》圓了一些兒時的夢。（羅永銘攝）

温昇豪、任容萱、曹佑寧今（26日）出席三立實境節目《回到小學那一天》發布會，有個讀小學女兒的温昇豪，與小學生相處較得心應手？他立刻笑回：「沒有啊，我想到在家應付1個已經很累了，還要應付10幾個。」但相處幾天後，他與小男生們也玩開了，笑稱：「其實我的個性也很小屁孩。」

温昇豪到著名景點古坑的學校感受重溫當小學生，因學校旁邊是一大片茶園，去的時候，他還以為要拍《茶金2》。他昨表示覺得女學生比較害羞，「我自己感受到有些女生是情竇初開。」是暗戀的感覺？他趕緊解釋，應是看到電視上的人出現在面前，眼神有些不同，如同看到偶像感覺一樣。

他說很多小學生看過他演出的《火神的眼淚》，特別是小男生喜歡消防隊，2天相處下來，直說：「沒壓力、很舒服。」不過，他認為因為教養跟玩耍有差別，「你玩2天當然很好玩，你教他2天他肯定抓狂。」

常被女兒惹怒嗎？他說「不會，不大可能」，但女兒已開始懂得跟他辯論，「這是一種我思故我在的概念，現在的叛逆期都會提早，他們接受普遍資訊會比我們以前多，她會比較反思，所以她會跟你辯論。」

而任容萱的姊姊任家萱（Selina）也參與節目，任容萱透露錄影前問姊姊「小孩都好屁喔，怎麼辦」？姊姊提醒她：「妳明天就會哭！」果真第2天熟了之後，小女生都會黏著她說：「妳好香喔，妳好白喔。」她說這趟拍攝最難忘是街頭表演，笑說幾乎蘭嶼的人都來了吧。

跟小孩打成一片，會有當媽的念頭嗎？她說唸書時曾希望28歲成家，如今已33歲的她，前陣子完成凍卵手術，坦言聽到身邊友人分享爸爸經、媽媽經時，非常害怕，加上爸媽也沒催婚，「就很自在地過現在的生活。」

談到與男友林柏澍穩交中，任容萱表示想再相處看看，由於個性想太多，男友現在求婚，她不一定會答應，2人也還未有共識，「婚姻是終生大事，草率不得。」

曹佑寧身為首集藝人，他表示不懂怎與小孩相處，加上又慢熱，這次面對一群小孩，一開始很擔心，笑說脫離學生時代太久，這次又拉回到童真時代，還好男女同學都很喜歡自己，到最後要離開時，小朋友還問他：「你可以留級嗎？」

《回到小學那一天》明天（27日）起晚間10點於三立都會台播出，Selina、温昇豪、任容萱、禾浩辰、曹佑寧、邵雨薇、宋芸樺、曾博恩、動力火車、吳映潔（鬼鬼）等10位藝人，將分別到10所不是傳統教育的小學，重拾當小學生的純真與快樂，感受最簡單的愛與自然，一起發現台灣小學竟然這麼美。