許多情侶交往時彼此磨合，往往得包容對方的各種缺點，才能讓感情維持的長長久久。一位人妻分享，有次還不是老公的男友接她回家，在宿舍樓下苦苦等了1個多小時才等到她，沒想到在場還有另一位同樣等了女友1小時的男友，且該對情侶見面時男方並未生氣，僅說「沒關係，那個人等比我還久」，讓人妻更感愧疚。許多男網友看了後則紛紛直言有既視感。

人妻分享，當時還是手機不普遍、流行呼叫器的年代，男友特地上山接大一生的她回家，交接行李後，她因為有東西忘記拿而回到宿舍，請男友在一樓稍等一下，沒想到人妻就這樣和室友聊天到忘我，把男友丟在樓下苦候1個多小時，且由於呼叫器沒電，男友在這期間完全聯絡不上她，直到她回過神來才急著衝下樓不斷道歉。

沒想到見面時，男友完全沒有生氣，還笑著分享，稍早附近也有另一名男友在苦苦等候，期間兩位男友不經意的對視、給對方一個苦笑，1小時後另一對情侶終於見面，女方也是不斷道歉，不過男方說「沒關係，那個人等比我還久」，兩人就此釋懷、笑著離開。

人妻直呼，「所以可能有我男友當墊背的，那個男生覺得自己沒那麼慘了，不然搞不好就等到翻臉這樣」；之後每當男友讓她等，她就會想起這次事件有1個多小時的「等債」要還，所以都能保持平常心，不過男友也都不會讓人等太久。最後人妻呼籲，絕對不要變成這種浪費別人時間的人。

對此，許多網友紛紛回應，「內容是白的欸，超級羨慕」、「哈哈哈覺得他脾氣真的不錯」、「充滿既視感，好像看到自己的經歷，哭」、「我還記得我男朋友有一次陪我去我家附近吃完早餐，之後我就突然想換衣服，我就上樓之後趴在床上…就睡著了，然後那時候我們高中而已，他不敢進來我家，就去附近便利商店等了我快4個小時，我真的很抱歉」。