為了促進身心障礙失業者的工作職能，台南市政府勞工局委外辦理「創意植栽經營行銷班」，一共18位學員26日順利結訓，學員將作品義賣所得1萬元，全數捐給台南市勞工志願服務協會，投入「做工行善團」為弱勢加護修繕盡一份心力。

勞工局長王鑫基指出，「創意植栽經營行銷班」為身心障職業訓練專班，旨在培訓失業的身心障礙者植栽行銷技能，透過一系列專業課程及實作，希望開發身心障礙者潛能，培養就業技能。

課程委辦單位補充，近2年疫情影響消費者購物習慣，因此在銷售上更注重社群經營與網路互動，且導入電商平台結合媒體直播，期勉學員日後不僅提升植栽銷售的質量，更可運用學習行銷技術，開啟新型態的農園藝生涯。

勞工局說，此次義賣的作品由學員在課程中親手製作，運用手邊瓶罐打造出微型自然界的生態瓶，不僅放著美觀且療癒；結束後，1萬元的義賣金額將全數捐贈勞工志願服務協會，以回饋社會。