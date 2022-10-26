大陸網上近日流傳「富士康鄭州園區約2萬人確診」訊息，富士康今（26）日出面闢謠，指該訊息嚴重不實，目前園區生產正常；鄭州園區防疫工作穩步推展，對集團影響程度可控，本季營運展望不變。

根據陸媒第一財經報導，富士康科技集團今午發布聲明表示，網路流傳的「富士康鄭州園區約2萬人確診」為嚴重不實訊息；目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好在崗員工的安全防護。

富士康指出，員工是集團最大的財富，照護員工是集團經營的首要原則，針對少部分受疫情影響的員工，富士康將在符合地方防疫政策前提下，盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求反饋等生活保障。

富士康強調，當下鄭州園區防疫工作穩步推展，對集團影響程度可控，本季營運展望不變。

報導引述富士康母公司鴻海集團最新財報指出，富士康今年前三季總營收4.66兆元新台幣，年增13.66％，創同期新高；但從業績預期來看，富士康對接下來第四季的預期只是「謹慎樂觀」。

TrendForce集邦諮詢指出，美國不斷升息抑制通膨的同時，卻也削弱消費者可支配所得，這將影響蘋果在2023年第一季的生產表現，預估生產量將由原先預估的5600萬部調降至5200萬部，年減14％。

從產能佈局來看，鄭州富士康在當地擁有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人。