歷經 2年多疫情的衝擊，臺灣科普環島列車將於今年再度啟航，國家科學及技術委員會再度與交通部臺灣鐵路管理局攜手合作，將一列8 節車廂的電聯車打造成豐富且具多樣化的科學實驗場域，搭配生動活潑且富有科技感的彩繪車體繞行全臺16縣市、25個站點，串連各縣市特色科普活動，展開為期五天的科普環島之旅。

臺灣科普環島列車啟航抵達台鐵新左營站 學生體驗互動科學實驗(品觀點提供)

臺灣科普環島列車啟航抵達台鐵新左營站 學生體驗互動科學實驗(品觀點提供)

臺灣科普環島列車於於本月24日從台北出發，將完成繞行全臺16縣市、25個站點，串連各縣市特色科普活動，展開為期五天的科普環島之旅，並於今天（26日）中午抵達台鐵新左營站。高雄市教育局謝文斌局長、國立科學工藝博物館李秀鳳館長、美國在台協會高雄分處文化新聞組蔡南亭組長、計畫主持人樹人醫專前校長郭啟東教授及台鐵新左營站劉俊哲站長帶領近300名師生，一起迎接科普列車的到來。

圖說:台灣科普環島列車車廂打造成科學實驗場域，今天中午抵達台鐵高雄左營站(高雄市教育局提供)

高雄市教育局謝文斌局長表示，中小學的科普教育是提升全民科學素養的奠基工程；提升高雄市學生科學素養是刻不容緩的事，透過動手操作可以翻轉教學，提升學習的動機、成效、創造力、認知理解與問題解決等能力。

樹人醫專郭啓東教授率科普團隊，帶領遠道而來的澎湖離島師生、偏鄉學區如小林國小、吉洋國小、吉東國小、六龜高中、茄萣國中等，此外市區的文府國中、左營國中、中山大學附中等近300位師生參與體驗。郭啟東教授強調科學教育不應侷限在教室，科學教育應走向人群，並應用於日常生活中。藉由行動科學實驗教室的科普環島列車，可以激發國中小學童探索科學的好奇心與學習興趣。另由高雄女中、中山大學附中、樹人醫專同學及AIT讚助設置在新左營站2樓環球廣場的各種有趣科學實驗演示活動。

六龜高中同學們現場在火車廂裡體驗科學動手做，其中萊頓瓶放電，梁華蓁校長說，可讓學生體驗靜電儲存裝置。國中部一年級潘雅玲同學體驗冷次定律實驗，感受電力與磁力的交互作用。

圖說:台灣科普環島列車10/26中午抵達台鐵高雄左營站，現場有超過300位學生參與體驗(高雄市教育局提供)

此外，為了提供偏鄉學童更多親近科學的機會，特別安排專人導覽科工館。預計全臺約有8500名學童於乘車站點、列車行進間、下車站點參與三階段的科學探索，親身體驗科學實驗樂趣，享受多元繽紛的科學饗宴。

今年臺灣科普環島列車也響應聯合國「基礎科學 促進永續發展國際年」的活動，希望以「扎根科學，永續臺灣」的精神，實踐以科學翻轉未來的美好藍圖。