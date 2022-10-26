北溪天然氣管線爆炸後，管線內大量的天然氣逸散在環境中，這對環境傷害多大並沒有定論，現在或許可以判斷了。美國航太總署NASA表示，他們在國際太空站(ISS)上安裝了偵測甲烷偵測儀器，可以發現特別嚴重的甲烷洩漏地點，已標出了50處之多。

半島電視台(Aljazeera)報導，NASA 周二表示，被稱為「地球表面礦物塵源調查 」( Earth Surface Mineral Dust Source Investigation,EMIT)的偵測器已在今年 7月安裝在國際太空站上，天然氣甲烷也能被儀器所識別，並且標出在中亞、中東和美國西南部等地有50多處甲烷超級排放源。

這些甲烷熱點來源各不同，有些是龐大的石油和天然氣設施，有些則是大型垃圾填埋場，垃圾腐敗也會造成甲烷生成。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)說：「甲烷是一種比二氧化碳更嚴重的溫室氣體，由甲烷造成了全球氣溫上升，大約佔了30%的原因；因此控制甲烷排放，是控制全球暖化的重要關鍵。EMIT將有助於查明甲烷排放來源，也就能從源頭停止。」

Methane is far more effective than carbon dioxide at trapping heat in Earth’s atmosphere. Our new @NASAClimate EMIT mission, designed to measure atmospheric dust, has mapped more than 50 methane “super-emitters” around the planet: https://t.co/d4OhBwIeOQ pic.twitter.com/9QLxDMN0nW — NASA (@NASA) October 25, 2022

距離地表400公里的國際太空站，以90 分鐘繞地球一圈，因此EMIT也是持續監控地表，它的成像光譜儀，可以識別各種塵埃的礦物成分，但是事實證明，它也擅長檢測甲烷排放。

噴氣推進實驗室(JPL)在星期二展示EMIT的效果，拍攝到土庫曼的石油天然氣基礎設施，從成像光譜儀下，相當明顯的天然氣散入天空，延伸高度超過32公里。

土庫曼是世界最大的天然氣生產國，科學家估計，這道土庫曼的天然氣外洩流，以每小時50,400公斤的流量持續逸散甲烷，與2015年洛杉磯附近的阿利索峽谷氣田 (Aliso Canyon gas field) 井噴事件相當，那是美國歷史上最大的甲烷意外釋放之一。

甲烷雖然排放量低於二氧化碳，但是它的溫室效應是二氧化碳的80倍；而且甲烷會自行分解，大約只會存在十年，這意味著減少甲烷排放，對阻止地球暖化的效果更為直接。