三星近年在先進製程技術上與台積電激烈競爭，但韓媒直指，用「競爭」這個詞並不恰當，因為台積電以其壓倒性的市占，在成熟製程的主導地位與三星有著很大的差距，也因此，三星逐漸將戰略目標轉向成熟製程，預計2027年產能將較2018年成長2.3倍，以撼動台積電地位。

Business Korea報導，為縮短與台積電的差距，三星近年全力發展先進製程，但市占差距仍在，主要是台積電在成熟與特殊製程領域居主導地位，布局先進製程的同時，也維持提供客戶成熟程。根據財報顯示，台積電成熟製程佔今年第三季營收占比46%。

有鑑於此，三星逐漸將戰略重心轉移至成熟製程，以搶奪台積電在該領域的主導地位，其晶圓代工部門計畫2024年增加超過10個以上的產線，預計2027年成熟製程產能將較2018年成長2.3倍。

三星聚焦先進製程技術以追趕台積電，去年搶先宣布量產3奈米製程，並制定2027年量產1.4奈米的計畫。然報導指出，三星必須擴大成熟製程，以拉近與台積電的市占差距。三星計畫增加對車用晶片和射頻晶片8奈米製程的投資，明年產能將較2019年成長1.5倍，另也將推出17奈米的高階影像感測器。