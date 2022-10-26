運用電子耳標掌握牛隻健康大數據，維持生乳高品質。（張毓翎攝）

53歲來自台南的二代酪農謝金益，從小跟著父親養牛，為擴大規模，5年前向味全承租牧場，並嘗試跳脫傳統小家庭的經營模式，他說，科技設備昂貴，購買前還再三猶豫，後來在味全資金支持及鼓勵下，鼓起勇氣做科技化轉型，陸續導入自動化榨乳系統、牛隻計步器、電子耳標等設備，不僅成功減輕工作量，牛隻產乳量更大幅提升30％，「如今少了這些自動化設備，還無法養牛呢！」近年兒子也回來做接班準備，期能延續純白色的好滋味。

謝金益表示，以前飼養乳牛只有100多頭，每頭平均一天乳產量約20公斤，5年前決定跟味全承租牧場擴大經營，飼養頭數增至600多頭，他坦言「壓力真的不小」。而在味全林鳳營的輔導及中興大學獸醫系教授莊士德團隊協助下，搭配科技化養牛設備，改善了牛群健康及繁殖效能，即便在炎熱夏季也能達到60％的配種懷孕率，不僅產乳量大幅提升至每頭日平均乳產量26公斤，且生乳質量也穩定成長，讓他十分欣慰。

味全牧場場長邱勇誠表示，公司轄下的牧場規模大，除了自營場區，部分則承租給其他酪農，盼攜手酪農一起不斷進步，守護牛隻健康。除堅持打造林鳳營高品質鮮乳外，更希望能讓酪農產業永續升級。謝金益生產的牛乳品質這幾年大幅提升，關鍵因素包含全家人的用心投入、勇於改變經營模式，因此「人做好了、團隊到位，牛乳品質自然就會更好。」