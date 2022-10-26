有關真子公主「頻繁進出醫院」的消息，消息人士稱很大機率視為回診治療，早在赴美前，她因承受極大輿論壓力被診斷罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。如今心中大石頭終於稍微放下，日媒報導稱一名御用婦產科醫師自5月開始，密集會面真子公主，看來夫妻倆準備進入人生下個階段。

據《每日新潮》(dailyshincho)26日報導，日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子3天前剛度過人生最棒的生日，與丈夫小室圭兩人先後取得穩定工作，暫時解除包括續留紐約以及經濟狀況的警報。目前達到的里程碑可說是海漂生活的關鍵地基，未來日子就是努力工作、好好賺錢。

真子曾表明希望在30歲前結婚，接著擁有2或3名子女，這對於剛滿31歲的真子來說，正符合計畫執行「做人」。一名消息人士透露，日本駐紐約大使館與外務省會盡最大的力量支持，並安排「專業團隊」實現真子公主的願望。

據悉知名婦產科醫師中林正雄是紀子妃生產小室真子、佳子公主以及悠仁親王時的主治醫師，曾親眼見證皇室3娃誕生，被譽為日本皇室御用醫師，深受成員信賴；其愛徒安達知子也是接生團隊的一員，報導指出，宮內廳自5月以來，私下安排安達醫師赴美行程，名義上是去「旅行」，但其實是見真子公主討論懷孕的後續以及相關建議。