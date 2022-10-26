中國附醫院長周德陽（中）指出，中國附醫今年2月全面導入智抗菌平台，結合AI與質譜儀，1分鐘內預測「超級細菌」抗藥性，精準投藥。（馮惠宜攝）

78歲黃媽媽4月中旬因雙下肢紅腫住院，期間歷經腎衰竭昏迷，插管轉加護病房卻又併發肺炎，醫護人員緊急投予第三線抗生素，同步痰液培養證實她感染有多重抗藥性的「超級細菌」隨時都可能因敗血症致死，中國醫藥大學附設醫院也啟用智抗菌平台在短短1分鐘內就預測該超級細菌抗藥性並精準投藥，黃媽媽才得以順利拔管，並於7月下旬出院返家。

中國附醫指出，黃媽媽原來有糖尿病、高血壓和慢性腎病病史，住院期間突然病情急轉直下，出現橫紋肌溶解，還發生急性腎衰竭，陷入昏迷，醫療人員緊急插管後將她轉送至內科加護病房治療，經診斷黃媽媽左腿有深部靜脈栓塞，也進行溶解靜脈栓塞治療。

唯在加護病房期間黃媽媽高燒不退，5月底併發肺炎，危急時刻，醫護人員先緊急使用第三線抗生素治療，並同步進行痰液培養證實了：黃媽媽感染了俗稱的「超級細菌-Superbug」-嗜麥芽窄食單胞菌（Stenotrophomonas maltophilia），由於該細菌具多重抗藥性，為精準投藥，中國附醫啟用智抗菌平台，1分鐘內即預測該用何種抗生素治療不會產生抗藥性，也成功治癒黃媽媽的肺炎。

「超級細菌」由於抗藥性強，又難以在第一間時間檢測出來，醫師往往只能先憑經驗給藥，不但治療困難，錯誤用藥更易造成抗藥性，中國附醫院長周德陽研發「智抗菌平台」結合人工智慧與臨床質譜儀快速預測細菌抗藥性，成為對抗抗藥性細菌感染的一大利器。周德陽預估，使用該平台，能將院內五年感染病菌死亡率，由原來的12.7％降低到9.5％，五年內平均用藥錯誤率從2.28％降低到0.84％。