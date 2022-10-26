蔡培慧發揮客家硬頸精神， 一早展開路口拜票，接著跑長照站與長者同樂。（楊靜茹攝）

蔡培慧在草屯街口拜票，支持者主動上前加油打氣。（楊靜茹攝）

距九合一投票日剩約1個月，民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧發揮客家硬頸精神，一早7時許就站在草屯鎮太平路、中興路的街口拜票，她戴著耳麥趁等停紅燈60秒，直接走到民眾旁宣揚營養午餐菜色加碼、縣府支付長者健保費等政見，民眾聽得如癡如醉，甚至有支持者豎起大拇指，緊接著至各長照據點與長者同樂。

蔡培慧26日起展開路口拜票，向上班族、接送孩童家長請託拜票，她親自戴著耳麥在街口宣講，強調若入主縣府，不僅學生營養午餐免費，每餐再加碼10元，縣府將幫65歲以上長者支付健保費等，不少民眾揮手致意，甚至比1或豎起大拇指表態支持，接著轉往山腳、坪頂等長照據點與長者同樂。

蔡培慧說，若她當選縣長，除了砂石回饋金，將爭取台塑六輕集集攔河堰回饋金，充實社福預算，將規劃老人年金加碼至5000元，擴增長照據點並加裝冷氣，推動體適能讓長輩更健康，開辦技藝課程傳承長者智慧，建立社區愛心小隊到宅關懷。