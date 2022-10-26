「扣證醫師陳其邁再度自爆就只是實習醫師！」國民黨台北市議員王鴻薇昨(25日)具名向中選會、高雄市選委會檢舉，高雄市長陳其邁身為扣證醫師，從未實際執業，卻在選舉公報上、政府網站，謊稱自己在長庚醫院擔任醫師，涉嫌使公務人員登載不實罪。而陳其邁今(26日)出示的所謂證明只是實習的起迄時間，這段時間他尚未從中山醫學院畢業，是沒有醫師證書的，令王鴻薇直呼：「沒想到，陳其邁這麼快就自爆了！」

王鴻薇指出，陳其邁今天出示所謂的證明，只不過證實實習的起迄時間（1989年8月10日至1991年5月31日），這段時間陳其邁尚未從中山醫學院畢業，是沒有醫師證書的，又如何可以在選舉公報聲稱是長庚醫院醫師？「其邁啊！你是自證在選舉公報欺騙世人呀！」

「從我揭發陳其邁公費醫師問題，提出的三點，現在都已經獲得證實！」王鴻薇強調，她的揭露都是有憑有據，沒有半點虛言，陳其邁不要再閃躲了：第一、 陳其邁確實至今未盡其公費醫師義務，最高法院及高等行政法院的判決，都認定返還學費不等於解除義務．

第二、陳其邁醫師證書至今還扣在教育部，不得正常執業，陳其邁也承認。第三、陳其邁在長庚醫院是實習醫師，卻欺世盜名在選舉公報、政府網站上，自稱是長庚醫院醫師．今天陳其邁自己證實在長庚醫院期間就只是實習醫師。

王鴻薇喊話：今年的選舉公報還沒有寄發，陳其邁識相點就趕快從選舉公報拿掉你那個假頭銜。