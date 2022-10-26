首位臺灣企業領袖榮獲「亞太年度CEO」！全球知名科技諮詢與研究調查機構IDC今（26）日揭曉亞太區「2022未來企業大獎」獲獎名單，中國信託金控總經理陳佳文帶領團隊有成，以創新思維落實中國信託數位金融轉型，成效卓著，榮膺「亞太年度CEO」殊榮，為IDC創立此獎以來，首位摘下桂冠之臺灣企業領袖，與印尼衛生部部長Budi Gunadi Sadikin同為2022年亞太區領袖典範。

IDC「2022未來企業大獎」在「亞太年度CEO」獎項採兩階段方式嚴謹評選，第一階段先選出各國CEO得主，再由亞太區逾14個國家與地區的所有CEO得主進行第二階段評選，最終遴選出「亞太年度CEO」。陳佳文總經理日前獲選「臺灣年度CEO」之後，代表臺灣進入亞太區評選，於亞太區各CEO得主中脫穎而出，榮膺最高殊榮「亞太年度CEO」。

主辦單位IDC指出，疫情改變消費者的需求與行為，金融業的數位轉型更首當其衝。本屆「亞太年度CEO」得主中國信託金控總經理陳佳文，超前部署數位轉型並編制敏捷創新團隊，掌舵中國信託數位轉型，有效整合企業內部組織，延攬科技、金融等不同專業人才，為組織與員工注入創新DNA，成功增進企業整體韌性及營運效能，獲得評審一致肯定。

陳佳文總經理表示，中國信託多年前即超前部署數位轉型，推動銀行及保險核心系統升級，深化人工智慧（Artificial Intelligence AI）及大數據（Big Data）應用，將金融服務智能化，成功於疫情期間編制敏捷團隊，快速回應消費者需求。透過異業結盟策略，中國信託持續拓展消費者生活場景的金融服務，完整的數位金融生態圈及一站式支付旅程體驗，提升客戶使用黏著度，讓數位金融成功走入生活場景，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

中國信託金控總經理陳佳文於中國信託服務23年來貢獻良多，任內拓展海外銀行業務，協助中國信託商業銀行成為國際布局最完整的本國銀行，也是臺灣營收、獲利最大的商業銀行。

英國權威雜誌《The Banker》（銀行家）公布的2022年全球一千大銀行榜單，中國信託銀行連續六年穩居臺灣銀行業第一名；由於推動數位成效顯著，《The Banker》亦頒予中國信託銀行為「2022年亞太最佳創新數位銀行」獎項。身為數位轉型關鍵要角，陳佳文總經理因整合組織提升效能並改造客戶服務體驗，打造敏捷數位觀念與環境，勇奪2021年《哈佛商業評論》全球繁體中文版「數位轉型領袖」殊榮的肯定。