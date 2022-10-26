桃園市沿海擁有豐富生態獨特景觀，近年積極推動環境教育設施場所認證，以全齡教育為目標，公私協力促進各環教場域規畫發展。桃市府海岸管理工程處為提升沿海環教品質，成立查核輔導小組，明年度起每半年將針對各場域經營單位評比績效，盼提供民眾更有感、更深入的環教服務。

目前海管處委外經營管理的海岸環境教育場域包括大園區許厝港國家級重要濕地、觀音區草漯沙丘、觀新藻礁、新屋區海洋客家牽罟文化館、新屋石滬、新屋植物園與後湖溪親水園區，其中僅後湖溪園區為民間企業經營，其餘皆為人民團體經營。

海管處表示，2020年起輔導沿海社區申請行政院環保署環境教育設施場所認證，邀請環教專家學者到社區輔導、辦理海岸生態解說員培訓在地環教人員、結合大專院校USR計畫社區共學，並透過專業團隊輔導社區開發教案，安排試教與委員視察等。

海管處指出，陸續在2021年至今年間，取得5處環境教育設施場所認證，期間也參考環保署環教設施場所評鑑作業指標，輔導社區經營管理，各場域開放至今約2年，循序漸進推動輔導評核計畫，納入績效考評制度，盼提升場域經營品質。

桃園海岸環教場域經營管理輔導評核計畫中，海管處成立5至7人查核輔導小組，參考環保署評鑑指標與在地場館服務需求，制訂適宜考核評分表交由小組委員審查，由海管處核定後公告實施，明年度起每年上下半年各查核1次，考核項目預計包含環境場域維護、環教人員配置、環教課程方案、民眾滿意度與行政配合度等。

海管處提到，考量環教場所認證效期為5年，考核分數較高的單位，可取得委託經營管理優先續約權。盼透過績效評核，邀請專家學者擔任小組委員，針對各場域不足部分落實輔導精進，透過良性競爭促進經營管理者提升服務，提供民眾更有感、更深入的環教服務。