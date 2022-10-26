周二（25日）美股四大指數雖然持續收紅，但Alphabet、微軟和應材業績令人失望，拖累科技股盤後重挫。分析師警告，美國股市尚未觸底，因為近期還沒有完全反映殖利率上升及經濟衰退的風險，一旦經濟嚴重崩盤，標普500指數恐下殺至2888點，亦即較周二的3859點，還有25%的大跌空間。

Yahoo Finance報導，高盛策略師Kamakshya Trivedi在最新報告中指出，如果出現真正的經濟衰退，或者烏克蘭及其他地方的地緣政治風險加劇，經濟形勢可能比此前更加嚴峻，因此美股指數不排除大幅修正。

高盛策略師們認為，美股還沒有觸底，如果經濟情勢崩壞，標普500指數將跌至2888點。

跟高盛看法不同的花旗集團與摩根大通則認為，市場的低迷代表經濟衰退正在被消化。

標普500指數今年已重挫19%，不過10 月 12 日以來，隨著美股展開一波反攻走勢，標普500反彈了8%。

路透最新調查顯示，經濟學家預期聯準會（Fed）11月2日例會將連續第四次升息3碼，聯邦基金利率升至3.75％到4％。美國通膨維持在高檔且失業率逼近疫情前低點，支撐聯準會繼續升息。