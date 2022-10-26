北韓近期軍事動作頻頻，外界認為平壤當局已準備進行第7次核試驗，美國日前更於聯合國指責「中俄偏袒北韓非法行為」。中國駐韓國大使邢海明今（26）日就朝鮮半島局勢表示，中方並不希望南北韓形成對立局面，並稱中方對相關問題沒有放任不管。

韓聯社報導，邢海明今日出席韓國記者俱樂部的一場討論會時，做出上述表示。對於外界批評，中國在聯合國安理會上沒有批評平壤當局違反安理會決議的軍事行為，邢海明表示，中方就有關問題並沒有放任不管，朝鮮半島發生問題對中國也沒有好處，中國始終堅持通過對話和平解決無核化問題。

邢海明反批，實現半島無核化需要同中方開展合作，但美方卻不這樣做。他指出，中方將繼續以自己的方式，推動有關各方通過對話解決問題，最終實現半島和平。

邢海明還稱，中國為實現朝鮮半島無核化所付出的努力有目共睹，北韓核問題三方會談、四方會談、六方會談都由中方促成，美國與北韓的對話也離不開中國居中做出的努力。