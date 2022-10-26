立法院交通委員會於26日考察彰南大橋規畫情形，彰化縣長王惠美（右）、立委陳素月（左）和地方人士等 ，提出國道3號曾設交流道的新方案，交通部長王國材（中）當場應允由交通部補助可行性評估經費。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會於26日考察彰南大橋規畫情形，彰化縣長王惠美、立委陳素月和地方人士等，提出新設彰雲大橋匝道銜接國道3號的新優先方案，交通部長王國材當場應允由交通部補助可行性評估經費。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會於26日考察彰南大橋規劃情形和台76線延伸段建設，彰化縣長王惠美、立委陳素月和地方人士等，提出國道3號增設交流道的新方案，不僅離二水鄉更近，也能大幅節省工程經費，交通部長王國材當場應允由交通部補助可行性評估經費。

中彰投為緊密生活圈，南彰提出興蓋跨濁水溪彰南大橋銜接國道3號，但經費需求40多億元，還在紙上談兵，立委陳素月邀集交通部等到現場討論必要性。

二水鄉長蘇界欽等地方民眾當場表達，比起彰南大橋，更迫切需要在彰雲大橋增設匝道，銜接國道3號，讓鄉親能更快有一條安全便捷交通。

陳素月也指出二水是彰化最南端，如增設匝道，鄉親到彰雲大橋距離更近，經費更省，只需5億元，不用再繞一大圈才能上國道3號，能進彰化縣田中、二水與雲林縣林內的發展，值得優先辦理。

王國材指出，強化彰雲大橋強化耐震並曾設砸道，應是可行，國道建設地方配合款低，允諾匝道可行性評估經費由交通部負責，執行單位由彰化縣政府與雲林縣政府研議決定。

王惠美表示，彰南大橋原規畫銜接到南投竹山，民眾希望將東彰道路南延段銜接彰雲大橋至雲林縣林內，再連接南雲交流道至南投竹山，未來從林內或竹山至彰化二水社頭甚至田中高鐵站都很方便，能使高鐵聯外道路更加活化，感謝部長英明。

此外，台76線延伸至二林、芳苑新建工程，串聯國道1號、3號及台61線，全長20.8公里，分4標辦理，台61線芳苑交流道至彰123，9月已通車，彰123至148縣道交流道與148縣道交流道至新水交流道施工中，第4標新水交流道至台19線交流道預計11月上旬開工，全線預計2026年完工。

立委陳素月指出，台76線若能延伸福興支線高架化，無論農產物流、人員通勤都更便利，王國材同意先辦理福興支線高架化可行性評估，未來由彰化縣政府提案、執行。