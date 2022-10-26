今(26)日台中市神岡區大洲路1間廠房傳出命案，1名林姓二房東今日到場整理場地欲再出租，發現1桶裝有水泥的大桶子發出惡臭，他將桶子倒出後赫見1隻手臂，嚇得急報警，經警方初步調查死者為男性屍體；據隔壁住戶表示，母親在昨晚半夜時曾聽到狗在「吹狗螺」，沒想到今天就發生桶屍案。

據ETtoday新聞雲報導，住在廠房隔壁的鄰居表示，該廠房的租客以前是做橡膠鞋底工廠，但因積欠房租後搬走，廠房也閒置在那許久，但是，昨晚半夜時，母親聽到工廠外有狗在「吹狗螺」，沒想到今天就看到大陣仗的員警出線，他向警方問了之後，才得知發生命案，冥冥之中似乎早有定數。

這起桶屍命案據調查指出，林姓男子是該廠房的承租人，3年前將廠房再租給一名33歲的女子，但女子只繳了1年租金，林男今天到現場整理場地，想再租給他人，打開鐵門後聞到惡臭味，發現一個裝有水泥未加蓋的塑膠桶有異樣，他將凝固的水泥倒出後，水泥破了，赫見露出一隻左手前臂，帶有手錶，嚇得趕緊報警。

警方到場後，確認裡面裝有一具屍體，從身形研判是男性，該手臂已蠟化，警方下午在4點多已帶回女性關係人，目前正在訊問中。

豐原警分局指出，目前已報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，由鑑識人員採證與法醫相驗中，分局已掌握特定對象積極查緝中，期能儘速釐清案情。