諾基亞今日揭示作為諾基亞集團的長期策略，以及解決方案和產品組合發展指引的「諾基亞2030科技願景」。諾基亞從自身做起，承諾於2030年減少相較於2019年50％的整體業務碳排放量，並進一步希望透過產品和解決方案協助各行各業數位化，並達到節能環保永續的目標。

諾基亞集團總裁Pekka Lundmark於2021年聯合國氣候變遷會議（COP26）上承諾，將於2030年減少相較於2019年50％的溫室氣體，倡議「數位力就是環保綠實力」，並期許自身「於專業領域大展身手，同時極小化我們的碳足跡」。為達成此目標，諾基亞為環境而設計，將永續納入發展的核心策略。與此同時，諾基亞也正式加入全球企業再生能源倡議行動RE100，且獲得最佳新成員獎的肯定。

諾基亞於近年觀察到，全球各地的客戶對於環境友善、追求永續的解決方案需求越來越具體，已從產品本身產生的功耗，延伸至整個生命週期。例如：諾基亞為工業與企業客戶提供的專用網路解決方案，協助客戶數位轉型、提高效率及降低碳排放。此外也領先全球，率先推出液冷式5G AirScale基地台方案，開闢業界先河。

諾基亞AirScale液冷式基地台基頻解決方案（Nokia AirScale Liquid Cooling Baseband Solution），為一透過前沿技術大幅降低二氧化碳排放量以及電力費用的服務。根據統計，平均大約有80％的行動網路能源消耗與基地台有關，而用於冷卻空調相關的耗電約佔基地台整體耗電量的30％。諾基亞創新的液冷式產品，旨在透過減少冷卻基地台所需的能源消耗，使行動網路可兼具永續發展和成本效益，進一步協助客戶朝向零碳排的目標努力。

諾基亞自去年在台宣布引進推廣合作夥伴計畫（Partner Program），持續耕耘、尋求相關產業領域專家夥伴，共同推動數位轉型，發展5G及其相關應用，並已在多個重點產業領域獲得進展。於「智慧城市」方面，今年四月攜手帆宣系統科技，偕同逢甲大學在台中發表「5G智慧城市實驗室」；同時亦與帆宣系統科技投入「智慧工廠」發展，於台南科學園區進行「帆宣智慧工廠」實證計畫；於「智慧交通」，攜手華電聯網參與桃園機場「5G智慧旅運空間服務實證計畫」；在「智慧園區」方面，參與華電聯網位於新北市寶高智慧產業園區中的研發中心，引進5G先進技術，打造新北市智慧園區的創新標竿；於公領域方面，與台灣電力公司進行「5G專網實驗計劃」；「智慧防災」則與皇輝科技合作進行；協助長年栽培眾多科技界從業人員的國立陽明交通大學，合作進行「寬頻行動通訊實驗室計劃」，為台灣電信市場厚植通訊人才實力。