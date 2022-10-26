屏東海生館5日公告標售36隻非保育類企鵝，在網路引起熱議，甚至有網友揪團購。不料，原訂27日開標，但館方卻臨時喊卡，副館長陳德豪坦言，原先標售公告因不夠詳細而引起軒然大波，為慎重起見，決定重新擬定招標公告，標售時間預計延後1周以上。

陳德豪指出，海生館標售企鵝一事經媒體報導後，認為原本的標售公告資訊確實有不夠詳細及具體的部分，為慎重起見，決定重新擬訂招標公告，將參與招標的相關條件標示地更明確，至於標售的企鵝數量、種類不變，新的招標內容簽核中，預計新的標售時間會延後１周以上。

屏東海生館5日貼出公告指出，將標售24隻巴布亞企鵝、6隻頰帶企鵝、6隻阿德利企鵝，而投標資格須為野生動物飼養業、批發業，符合動物法規而持有動物者，也要提供飼育場地及環境清單。

公告一出，迅速在網上引起熱議，不少網友看到海生館賣企鵝，先是吃驚後又笑稱「揪團購」。對此館方強調，標售目的是要讓企鵝有更好的生存條件，館內每年自然繁殖約10隻企鵝，加上出生多於死亡，企鵝數量逐年上升，而因展缸空間有限，館方才訂出達110隻就啟動釋出機制，目前約有140隻企鵝。