選前之夜搶不到凱道，國民黨批民進黨台北市長候選人陳時中團隊「惡搞」；陳時中競總總幹事吳思瑤表示，「不氣不氣，下次請早」。
吳思瑤說，這是市府多年既定的程序，各方都在公正公平、透明公開的機制下去登記租借。陳時中團隊循程序守規則，何來惡搞？
她說，怎麼還沒當市長，就想有特權？不如蔣公子的意，就說別人惡搞？這樣非常欠缺運動家精神。
吳思瑤表示，阿中團隊「經驗充足，準備充分，我作快了點，運氣也好了一些。」非常感謝團隊內同仁漏液辛苦登記。
選前之夜搶不到凱道，國民黨批民進黨台北市長候選人陳時中團隊「惡搞」；陳時中競總總幹事吳思瑤表示，「不氣不氣，下次請早」。
吳思瑤說，這是市府多年既定的程序，各方都在公正公平、透明公開的機制下去登記租借。陳時中團隊循程序守規則，何來惡搞？
她說，怎麼還沒當市長，就想有特權？不如蔣公子的意，就說別人惡搞？這樣非常欠缺運動家精神。
吳思瑤表示，阿中團隊「經驗充足，準備充分，我作快了點，運氣也好了一些。」非常感謝團隊內同仁漏液辛苦登記。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。