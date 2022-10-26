選前之夜搶不到凱道，國民黨批民進黨台北市長候選人陳時中團隊「惡搞」；陳時中競總總幹事吳思瑤表示，「不氣不氣，下次請早」。

吳思瑤說，這是市府多年既定的程序，各方都在公正公平、透明公開的機制下去登記租借。陳時中團隊循程序守規則，何來惡搞？

她說，怎麼還沒當市長，就想有特權？不如蔣公子的意，就說別人惡搞？這樣非常欠缺運動家精神。

吳思瑤表示，阿中團隊「經驗充足，準備充分，我作快了點，運氣也好了一些。」非常感謝團隊內同仁漏液辛苦登記。