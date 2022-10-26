法務部調查局局長王俊力本月受邀出席在美國達拉斯舉辦的「國際警政首長協會」（IACP）2022年年會，期間拜會美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray），雙方並進行工作晤談，FBI並將2人的合影放上FBI官方社群媒體IG，成為台灣情治首長登上FBI官方網頁事例，也顯示美方在中美關係對抗期間，完全不避諱讓台美情治官員交流曝光。

據了解，由於目前正值台灣地方公職人員九合一選舉期間，調查局證實掌握多起假訊息、境外資金介入九合一選舉的情資，正針對2起境外資金介入選舉案件、3起假訊息妨害選舉案件積極偵辦中，因此王俊力與雷伊的工作晤談，是否討論到台灣追查境外敵對勢力滲透、資金介入九合一選舉等情事，已引起各界關注。

王俊力是10月15日至18日赴美參加國際警察首長協會（IACP），王俊力在16日與美國FBI局長雷伊會晤，FBI並首度將雙方首長的合影PO上社群媒體。

調查局26日表示，FBI是調查局重要國際執法合作夥伴，關係友好密切且合作無間，此次調查局長王俊力與FBI局長雷伊 Wray會晤，是針對台美雙方共同面對之國際反恐、經濟、洗錢、網路犯罪及假訊息危害等相關議題廣泛交換意見，並將延續多年合作成果，期盼為台美執法安全合作及共同打擊犯罪再創新猷。