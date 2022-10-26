許維恩擔任品牌CEO，投入至少7位數字在電商平台上。（維恩原創提供）

許維恩笑說自己常後知後覺，往往看新聞了才知道發生大事。（維恩原創提供）

許維恩自創電商平台「S Golden」今舉辦上架記者會，她公司的主管日前遭前原子少年成員小孩提告，她無奈表示，以往公司大大小小的事情她都會去了解處理，但這整件事情的過程她都不知，看到新聞才主動問主管發生什麼事，所以有給前主管私人懲處，「懲處的點是因為她做這件事情沒有告訴我，我就讓她休息一段時間。」

但公司至今還沒收到對方提告的律師函，她表示等收到來函再討論要怎麼處理。她認為這事件像是「無妄之災」，但遇到了也沒有生氣，就是想辦法解決，「每一個人都有想表達的立場，我都尊重。」許維恩也透露和小網美只有當初面試時見過1次面，跟對方完全不熟，面試時也只是再談合作的可能，並沒有簽約，至於之後還要不要合作，她則說等事情都處理好再看看。

她近期屋漏偏逢連夜雨，假包事件後又遇上官司，加上忙碌電商平台經營，短時間內瘦了３公斤，體態更加纖細，她苦笑說朋友都要她去拜拜，而老公王家梁都在一旁陪伴鼓勵，「他告訴我放輕鬆，不要給自己太大的壓力，該面對的我會去面對。」一提到預計在年底前舉行的夢幻婚禮，許維恩還是一臉幸福，甜笑說：「希望有好消息快點跟大家分享。」

許維恩投入至少7位數的資金自創電商平台「S Golden」，擔任品牌CEO，平台上的物品全由她與團隊精挑細選、嚴格把關、研發，希望能為消費者帶來有質感、實用、特殊等商品，商品數量已達20幾樣，預計每周推出3至4樣新品。她和團隊親自試用、研發每項產品，「像水我們就喝了8種水、果乾我們吃了20幾種，一直試調味。」

有打槍過老公王家梁的設計？許維恩說王家梁很需要別人的意見，也都會問她，互相交流。目前平台上主打她親自研發加了鎂的海洋深層水，有客人一次買走10箱，讓她超有成就感，「我也有收到很多客人的反饋，我都會一一的回覆說謝謝。」至於酸民的攻擊，她都會盡量讓自己不走心，「我都到這個年紀了，還是要開心吧。」

許維恩從18歲就開始出來工作，做過服飾業、餐飲、保險行銷還當過補習班老師，對她來說經營電商雖有很多地方需要學習，但不算太難，她設下一個月營業額有100萬的目標，坦言現還有一段距離，只達目標的百分之40、50。而身為藝人常被放大檢視，她表示所有客訴都會配合處理，「奧客也配合，服務到好。」