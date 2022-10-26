2022年范．克萊本國際鋼琴大賽金牌得主，年僅18歲的韓國鋼琴家任奫燦（Yunchan Lim）即將首度訪台，預計演出十九世紀浪漫樂派作曲家布拉姆斯、孟德爾頌與李斯特等人名作，在北中南巡演。

拿下金牌後，任奫燦表示，「奪冠前後的我沒有什麼改變，只會更刻苦練習。」目前就讀韓國國立藝術大學二年級的任奫燦，從7歲在跆拳道、游泳和鋼琴這三個課外活動中選了鋼琴開始，一路在首爾藝術中心音樂學院、韓國國立天才藝術研究院及韓國國立藝術大學不斷成長精進。

14歲在國際大賽初試啼聲，就一舉拿下美國克里夫蘭國際青年藝術家鋼琴大賽第二名與蕭邦特別獎。同年，以最年輕參賽者之姿在庫柏國際鋼琴大賽中脫穎而出，贏得第三名與最佳觀眾票選獎。2019年，15歲的他不僅是韓國尹伊桑國際大賽最年輕的得主，同時還獲得兩項特別獎殊榮。

任奫燦曾在范．克萊本國際鋼琴大賽準決賽以李斯特全套《十二首超技練習曲》，展現舉重若輕的成熟詮釋與對李斯特音樂語彙的充分理解。

這次訪台首演，他也將帶來多首李斯特的作品，其中包含李斯特以但丁《神曲》地獄篇為核心寫下的神作《但丁奏鳴曲》。有著高度紀律，準備曲子會研究地非常仔細的任奫燦表示，「我在2020年演出《但丁奏鳴曲》，當時為了徹底理解這首曲子，我買了好幾本書，還把但丁《神曲》讀了很多遍。也許不是現在，但當時，我甚至可以不看書就說出書上的話。」

邀請任奫燦來台的鋼琴家嚴俊傑表示，「很榮幸與范‧克萊本國際鋼琴大賽合作，邀請大賽有史以來最年輕金牌得主任奫燦訪台首演。」

嚴俊傑經常帶學生參加國際大賽，有感而發表示：「任奫燦完全是由韓國本土音樂教育培養出來的音樂人才，他的得獎鼓舞著在亞洲為了國際大賽而努力的我們，同時也證明『不出國，就不可能得獎』的觀念已不攻自破。」

范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）是最重要的國際鋼琴大賽之一。今年的全球線上觀看量更是超過900萬，吸引逾170個國家的觀眾緊盯螢幕追賽，打破大賽史上網路收看紀錄。

任奫燦在今年范．克萊本國際鋼琴大賽技驚全場，同時摘下金牌、最佳觀眾票選獎與最佳新作品演奏獎，一戰成名，他絕佳的藝術深度與觸動人心的演出，不僅震驚了現場及守在螢幕前觀看的全球百萬聽眾，更在全球古典樂壇創造了一種罕見的狂熱。

他在范‧克萊本國際鋼琴大賽決賽演出的拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》影片，還登上YouTube全球發燒影片第24名，如今已成為該平台上觀看次數最多的版本，至今已超過846萬次觀看。

任奫燦演出將於10月31日在台中國家歌劇院中劇院、11月3日在衛武營表演廳，以及11月4日在台北國家演奏廳登場。