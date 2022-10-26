鏡電視風波不斷，通傳會（NCC）副主委翁柏宗今天發出5點聲明，指鏡電視前董事長陳建平提供給NCC相關事證，提到他的部分「絕無此事」，對此，陳建平也發表4點回應反擊，強調這些資料他並未對外揭露，翁卻公開洩露他提供事證之事，若事證不實，也請翁採取法律行動，以還自己清白。

翁柏宗今天下午在NCC例行記者會，指控陳建平10月24日回覆有關NCC於12日第1036次委員會議相關事證，內容提到他本人部分「絕無此事」，日後對有關鏡電視新聞台的審查，他也會迴避，並大動作發出5點聲明，強調「誰傳的訊息就告誰」。

對此，陳建平也發出4點回應表示：

一、他之前應通傳會111年10月18日通傳內容決字第11148030630號函要求，就鏡電視股東裴偉涉及洩露通傳會開會機密之事項，於10月21日提供相關資料予通傳會。

二、提供資料之事，他恪遵通傳會之要求，並未向外揭露。但今日下午卻接獲記者詢問，翁竟以公開聲明方式，對外洩露他提供事證資料予通傳會之事，且未說明前因後果。

陳建平強調，他不解，翁柏宗本應保守本案相關事證秘密，其作法是否符合通傳會應遵循之法令及相關倫理之要求，有待商榷，且此方式有誤導外界認為他指稱翁涉及洩密之虞，令人遺憾！通傳會與翁柏宗應予說明，以正視聽。

三、他提供予通傳會之附件證物，皆與原件相符，且非他所述；該等事證內容是否屬實，應由檢調單位及通傳會調查說明，他也願意配合檢調單位，提供該等事證，「惟請勿再影射本人提供不實資料」。

四、翁柏宗在記者會上說該等事證，「內容不實、子烏虛有，我沒有做的事」，如果該等事證不實，他請翁主動向檢調單位和通傳會說明清楚，並向傳遞不實消息之人採取法律行動，以還自己清白。