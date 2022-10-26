追近了！菱傳媒今(26日)公布最新民調，國民黨台南市長候選人謝龍介在臉書發文表示，一早在百廟祈福行程中，有許多好朋友陸續傳來一則新聞訊息，說他的支持度上升到36％，雖然還是落後給黃偉哲市長的44％，但是差距已經從半年前的動輒十幾二十個百分點，縮小至不到8個百分點。「換句話說，咱只要再追4％，就能翻轉台南。」謝龍介強調，他會保持平常心，加強與支持度較弱的年輕族群溝通，將是未來選戰的首要目標。

謝龍介強調，不可諱言，民調顯示，他在年輕族群的支持度較弱，未來加強與年輕人溝通，是首要目標。但他也認為，台南市流失許多年輕人，市府應負起責任。

「讓北漂青年回家，讓在地青年宜居，我有對策！」謝龍介端牛肉：例如「006688」計畫，年輕人入住社宅，頭兩年免租，三四年六折，五六年八折，未來將加強說明，持續溝通。

謝龍介感謝鄉親支持，但民調起起伏伏，他會保持平常心，按照既定的步調，論述政見，擘畫願景，爭取支持。懇請大家繼續與他同行，逆流而上。