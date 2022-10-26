金門鄉親殷殷期盼的金門大橋終於要通車了！交通部今宣布金門大橋完成履勘已達通車標準，並定於30日通車，金門縣長楊鎮浯傍晚也開心宣布喜訊，在確認大橋的安全性與整體配套工程的完整性跟周延度後，縣府同意配合交通部要求之通車日期，並將依該規畫期程辦理後續相關通車作業。

金門大橋為全國第一座極具高風險性及高技術性之長跨距海上特殊公路橋梁，更是金門地區指標性重大工程，全橋於今年7月22日完成合龍，施工團隊在品質、安全控管下加緊腳步完成最後一哩路。

交通部高公局今表示，已於24日辦理通車勘驗，針對部分缺失評估可於28日前改善完成。為求慎重在相關行車安與順暢原則下，交通部於25日再召開會議檢討確認大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性，並為讓關心金門大橋的鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，交通部決定金門大橋30日開放通車。縣府在考量通車安全與兼顧烈嶼地區鄉親通行之便利性，尊重交通部之決定，將依該規畫期程辦理後續相關通車作業。

有關大橋通車事宜，大小金門鄉親已期昐多年，縣府一貫立場均為通車一定要在符合安全的標準下來開放，如今大橋經交通部等單位勘驗、檢核已確認達行車安全之標準，為符鄉親之期待，提供大小金門間快捷、安全的交通運輸，在符合通車標準條件下，配合交通部預計期程訂於30日辦理通車典禮，並於當日下午3時正式開放通車。

金門大橋完成通車後，大小金門間交通將不再因天候海象而中斷，往來兩地的民眾將有一條全天候、便利又安全的之陸路運輸路廊，使往來大小金門必需依靠交通船，碰到天候不佳、船舶歲修或是有緊急事件，須等待開放航行等交通不便的困擾將已成過去，亦提供水電通信管線附掛，以及人道關懐之醫療救援、消防及緊急救災救援通道，更可配合大小金門路網之串聯，有效促進金門地區觀光遊憩系統之開發，達到改善當地居民交通、人道救援及提昇整體觀光價值的綜合效益。

至於原本規畫配合通車要舉辦的許多配套活動，楊鎮浯說，考量到近日的氣候與風速，基於大量人群聚集的安全考量，將擇日再行辦理，回歸到單純的讓鄉親體驗大橋通車的便利性，同時讓鄉親聚焦在通車的喜悅之上。