蔡姓女子去年應徵到知名電商公司工作，她今年初為了照顧生病家人，想多請幾天假，竟異想天開利用修圖軟體竄改自己的結婚證書，把婚期延後2年，向公司騙了8天婚假，另向福委會申請6000元結婚禮金，公司事後查核發現，將蔡女解雇，並提告詐欺，台北地檢署調查後將她緩起訴處分1年，須上12個小時的法治教育課程。

檢方調查，蔡女2019年12月31日在新北市辦理結婚登記，2021年6月16日到電商公司擔任專員，不久她因為家人生病需要照護，因剛進公司，假不夠用，因此先將結婚證明書，掃描轉成圖檔後，利用修圖軟體將結婚登記時間修改成2021年的12月31日，再於2022年1、2月間，向公司請了8天的婚假。

蔡女在8天婚假期間，除領取薪水1萬133元外，另向公司職工福利委員會申請6000元的結婚禮金，但公司發現蔡女結婚證書造假，除將蔡女解雇，並向警局提告蔡女涉嫌偽造文書、詐欺等罪。

檢方考量蔡女認罪，且無前科，已和公司達成和解，公司並同意給予蔡女緩起訴處分，檢方給予蔡女緩起訴處分，期間1年，要求她須在半年內上12個小時的法治教育課程。