大陸7個遺產地入選首批國際地質遺產地名錄。圖為萬宜水庫東壩，受地質運動影響彎曲變形的岩柱，中間還有一道後期侵入的玄武岩質岩牆。（IUGS官方平台）

大陸7個遺產地入選首批國際地質遺產地名錄。圖為糧船灣花山海岸，一望無際的海岸布滿整齊排列的岩柱。（IUGS官方平台）

大陸7個遺產地入選首批國際地質遺產地名錄。圖為位於中國西南雲南省昆明市石林彝族自治縣境內的石林喀斯特。（IUGS官方平台）

大陸《科技日報》報導，國際地質科學聯合會（IUGS）26日在浙江長興舉辦「首批100個地質遺產地」記者會，公布全球首批100個地質遺產地名錄，中國的浙江長興「金釘子」地質剖面等7個地質遺產地，成功入選，成為全世界第一批獲得地質遺產地最多的國家之一。

國際地科聯地質遺產地是擁有國際意義的地質遺跡╱地質過程的關鍵區域，可作為全球對比標準，或在地球科學發展歷史中意義非凡的地點，代表該地質遺產地具有國際最高地學價值和研究水準，並得到有效保護。

中國入選的地質遺產地分別是：國家級地質遺跡保護區《長興煤山二疊紀╱三疊紀生物大滅絕和「金釘子」》，世界地質公園《內蒙古巴丹吉林沙漠必魯特高大沙山和湖泊》《香港早白堊世酸性火成岩柱狀節理》《雲南石林喀斯特》，世界自然遺產地和國家地質公園《雲南澄江寒武紀化石產地和化石庫》《藏南絨布峽谷滑脫構造體系》和《珠峰奧陶紀岩石》（中國╱尼泊爾）。這些遺產地涵蓋岩石學、構造地質學、地層古生物學、地理學、地貌學等領域。

國際地質科學聯合會是國際著名的學術組織，是世界上最大、最活躍的地球科學團體。2021年，國際地質科學聯合會組織全球相關領域專家成立工作組，制定了「國際地質遺產地定義和標準」，於2021年底被國際地質科學聯合會批准並公布。

2022年初，國際地質遺跡委員會向各成員國發布「遴選首批100個國際地質科學聯合會地質遺產地」通告，並在全球21個國家中選定34位地質遺跡領域的權威專家組成評審和遴選工作組，對56個國家申報的181個候選地綜合評定，投票產生首批9個地球科學領域的100個國際地質科學聯合會地質遺產地，並編輯出版了介紹圖書。

中國擁有得天獨厚的地質遺跡資源，此次獲得首批國際地科聯認證的7個地質遺產地，多數是中國以前已經認定的世界（國家）地質公園或地質遺跡保護區，每年接納大量學生和旅遊者參觀考察，在宣傳宜居地球和礦產資源形成、生命演化、人類起源等科學知識中發揮了重要作用，這次7個遺產地的入選體現了中國地球科學研究的國際水準和精神文明建設水準，也是中國努力建設人與自然和諧共生的現代化的重要體現。