台南市府主辦的第13屆巨人盃全國少棒錦標賽，今（26）日下午在台南亞太國際棒球訓練中心舉行開幕儀式，11縣市共計40隊報名參賽，台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，並和在場所有球員擊掌打氣，最後還加碼說要請冠軍球隊吃大餐。
黃偉哲表示，全國11縣市共40隊報名參賽，皆是來自各地的佼佼者，選手們透過賽事互相切磋球技，以球會友，可增進彼此情誼。黃也鼓勵台南地主學校球隊全力以赴，爭取最大榮譽，在40隊參賽隊伍中脫穎而出，將冠軍獎盃留在台南。
體育局長陳良乾表示，棒球一直是台南市體育的重點發展項目，目前已扶植25所學校成立棒球校隊及43所學校成立棒球社團，每年更依各校需求挹注棒球隊軟硬體訓練資源，給予基層棒球隊實質性助益，未來將持續努力推展多元化的棒球相關計畫，培育更多的台南棒球好手。
體育局表示，巨人盃全國少棒錦標賽的辦理目的，在於共同紀念代表著市民情感及臺南市巨人少棒隊光榮歷史，將於本月25日至29日在亞太國際棒球訓練中心、安慶國小棒球場、小北E棒球場及小北C棒球場同時進行。賽事將由智霖體育台及憨三直播進行實況轉播，無法到現場加油的朋友也可以上網觀賽。
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