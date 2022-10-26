曾替網紅鄧佳華拍攝謎片的導演圤智雨，日前發文批評現在網紅拍的寫真，質感遠不如田麗、徐若瑄、郭靜純和楊思敏等女星，接著列出網友最希望拍露點寫真的6位網紅／女星，其中一位包括啦啦隊女神牛奶（王儷潔），對此她親自回應。

牛奶是臺中太陽職業籃球隊啦啦隊隊長，擁有甜美長相和好身材，IG有12萬粉絲，圤智雨形容「啦啦隊中正在起飛的新星，也是有事業小瓶頸，但也許可放手一搏試試」，鼓吹她可以寬衣解帶拍露點寫真。

牛奶昨（25日）現身T1聯盟臺中太陽籃球隊舉辦第二季開幕記者會，根據《三立新聞網》報導，她坦言現在剛升隊長，重心先放在球隊，但不排斥發行性感寫真，願意趁年輕留下最美的紀錄，只擔心銷售不佳。至於尺度，牛奶強調純寫真，若攝影師是女性，可考慮拍三點不露的大尺度寫真。

圤智雨日前痛批現在的網美、網紅拍的寫真「爛也沒有看頭」、「根本不用買」，並直指只要把寫真照對比她們上節目或動態側拍，就會知道都是靠修圖，反觀徐若瑄、田麗、郭靜純和楊思敏的早期寫真，「隨便一本都贏過現在什麼雞排妹好幾條街，重點是，尺度還比較大，身材還比較真，以前可沒啥修圖軟體喔。」

話鋒一轉，圤智雨綜合網友的聲量，列出「最敲碗能發露點寫真的六大網紅」：峮峮、壯壯、薔薔、閃亮亮、牛奶和雪碧，直指峮峮是清純的代表，人設沒像林襄一樣崩塌；壯壯跟峮峮有點像，又多了成熟的感覺；薔薔則是當代田麗，屬於寶萊塢風；閃亮亮雖有外流片但沒露過點；牛奶事業小瓶頸，可放手一搏；雪碧雖是老妹、媽媽，還是一堆人的性幻想對象。