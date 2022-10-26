台鐵台中站至員林站今年出現60歲「白搭阿北」，沒事喜歡搭火車，遇到驗票身體病痛就發作，慘叫呼吸困難、頭痛、頭暈、快不行了，並解釋有嚴重3高，台鐵人員不敢大意，協助呼叫救護車，消防局統計，男子在台鐵花壇、大村、員林等各地車站呼叫救護車護送醫院，從今年至9月已經18次，最高紀錄8月就8次。

彰化縣消防局表示，台鐵阿伯在車站呼叫救護車，救護人員無法第一時間評估「病情」的嚴重程度，都就近送往醫院，由醫生診治。

這男子由於呼叫救護車次數實在太頻繁了，還每次都穿短褲、汗衫、拖鞋、手拎著塑膠袋，且都在車站，被懷疑是濫用資源，搭車、躺救護車上了癮。

台鐵人員也指出，這位一遇到列車長驗票就發病的男子，有列入紀錄最北是竹南、最南到員林站，「叫救護車叫到出名了」，被視為頭痛人物卻沒輒。

彰化縣消防局表示，將持續加強珍惜救護資源宣導、並提升救護人員專業技能及改善流程減輕勤務負擔進行品管，使緊急傷病患都能獲得妥適照顧。