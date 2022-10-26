台北市長選舉三腳督，三個主要候選人陷入纏鬥中，民進黨候選人陳時中陣營要角說，今年選舉比2020當時同溫層厚度越來越重，同溫層化這是這次選舉很大問題；受到疫情影響，宅化、酸化情形嚴重，三個候選人都在同溫層講話，蔣萬安每天在罵，也穿不透陳時中的同溫層、陳時中講的政策，也穿不過蔣萬安及黃珊珊的同溫層；影響這次選舉兩因素就是，誰的支持者不出來投票的人比較高，一個就是棄保。

他還分析，這次選舉之前都很冷，但10月下旬熱度會慢慢上來，11月份才是真正的選戰進入交鋒，台北市真正交鋒會在11月5日辯論會，那是全國矚目的選戰，才是真正的選戰，三人第一次交鋒，台北市真正熱戰的開始，大家才會覺得開始進入選舉。

他認為，陳時中參選至今，沒有走出同溫層，蔣萬安攻擊也沒有突破同溫層，大家水位都差不多，只是差在表態率，各家民調加起來，表態率都到8成，假設每個人都沒有說謊，有80％台北市民已經是確定要投給誰，但是投票率通常只有6成，20％不會投票，所以就是比賽20％的人會出來投票，不像以前都是爭取中間選民，所以要去研究這不出來20％投票的人是什麼原因？所以就是看，這三個候選人從80％扣下來，誰扣最多。

這位要角指出，他們每週都有做民調，其實沒有什麼變化，這場選舉，陳時中、蔣萬安及黃珊珊三人都變動不大，陳時中呈現穩定不動，蔣、黃雖有移動，但移動也沒高，所以是兩位對手誇大了陳時中的仇恨值。

他認為，今年選舉同溫層化，導致大家都在同溫層打選戰，同溫層厚度增加，穿透不了對方，越都市這種情況越嚴重；疫情大家悶在家裡，社會宅化跟酸化越來越嚴重，就像去餐廳，客人動不動就給你負評。

他提到，影響這次選舉兩因素就是，誰得支持者不出來投票的人比較高，一個就是棄保；移動就是棄保，真正會不會發生？黃跟蔣太急，太早打棄保，7月份講到現在，5、6個月已經講到「臭酸」，對選民已經沒有影響力，棄保效應議題已被消耗。

他說，棄保本來是最後投票的型態，選民的策略性思考，大部分選民都很忠誠，雖會策略性移動，但比例並不高，這三個候選人，蔣萬安個人魅力及形象，是否到非蔣萬安不可，棄黃珊珊保他，或是黃太好，非棄陳來保黃。

他認為，沒有人偉大到非棄誰保誰不可，蔣萬安每天都在講高端、疫苗，黃珊珊都在講萬華，跟3＋11，棄保會一直被討論，但發生影響結果是很小，移動都不足以影響到勝負。「2018年民進黨很多人投給柯文哲因為是歷史偶然，但是這次不會再發生，這是現實結構」。